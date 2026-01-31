'ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸುವ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಹಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಬಹುದು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್' (Reward Points) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಸಹ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡೇಂಜರ್ ಲಿಂಕ್
ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ (SMS) ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ; ಕೂಡಲೇ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಣ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆ ಸಂದೇಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ವಂಚನೆ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ.
ಅಸಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ!
ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಎಸ್ಬಿಐನ ಅಸಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ, ಸಿವಿವಿ (CVV) ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ತಂತ್ರ.
ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ವಂಚನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ತಪ್ಪುಗಳು (Grammar mistakes) ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ '1600' ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಟಿಪಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ದೂರು ನೀಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣವೇ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ cybercrime.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ. ತಡ ಮಾಡದೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೋದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಪಿ (OTP), ಸಿವಿವಿ, ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 'ಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.