ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ನಂತಹ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ, ಎಟಿಎಂ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ (Cardless cash Withdrawal) ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಂದು ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯೋಣ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯಬಹುದಾ? ಹೌದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರ್ಡ್ ಮರೆತುಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಇರಬೇಕು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಅಥವಾ ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೀಚರ್ ವೇಗ, ಸುಲಭ ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಟಿಎಂ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
UPI ಬಳಸಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೀಗೆ:
ಹತ್ತಿರದ ಯುಪಿಐ-ಬೆಂಬಲಿತ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ” ಅಥವಾ “ICCW” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು (₹100 ರಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗೆ) ನಮೂದಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ATM ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ PIN ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ವಹಿವಾಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ATMನಿಂದ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ATM ನಲ್ಲಿ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ UPI ಮಿತಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನೀವು PhonePe, Google Pay, Paytm ಮತ್ತು BHIM ಮೂಲಕ UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ICCW- ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ATMನಲ್ಲಿಯೂ UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಫೀಚರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
100% ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಭದ್ರತೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕದಿಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವೇಗ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.