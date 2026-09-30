ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಲಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು..!
Electricity Bill Reduction Tips: ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಗೀಸರ್, ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಐದು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಎಸಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬೇಗ ತಂಪಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 18 ಅಥವಾ 20 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಸಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಎಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 24ರಿಂದ 27 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಎಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯ.
ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ಪದೇಪದೇ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಿಜ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಕರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಳಗೆ ಇಡುವ ಬದಲು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಓಡಿಸುವ ಬದಲು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೆಷಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಬಾರದು. ಉಪಕರಣದ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ
ಟಿವಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಗೀಸರ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೌರ ನೀರು ಬಿಸಿಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ
ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಎಸಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು—ಇಂತಹ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.