ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿ ದಂಡ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳು ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಗುಪ್ತ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ (Processing Fee) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನರು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳು ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವೇ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಶುಲ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿ (Prepayment) ಶುಲ್ಕ:
ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇದ್ದವೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲದ ಮುಂಚಿತ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಲಾಭದಾಯಕ.
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ NBFC ಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.