ಶುಕ್ರನ ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆ, ಈ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ
Shukra nakshatra Parivartan 2025 venus lucky for zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಪ್ರಯಾಣ, ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.