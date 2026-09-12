₹10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಬಡ್ಡಿದರವಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವೆರಡರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.

10 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಣವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹19 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ RD ಮಾಡಿದರೆ?

ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10,000ರಂತೆ ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ₹12 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹16.9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ₹12 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.9 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಂತು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

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FD ಮತ್ತು RD ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಎಫ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಡಿ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಕಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಅವು ಜಮೆಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದ್ದರೂ, ₹10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10 ಸಾವಿರದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆರ್‌ಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ FD ಅಥವಾ RD ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಣ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ದ್ರವ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.