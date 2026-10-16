ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಇತರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕದಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ಗಿಂತ 6 ಅಂಕಿಯ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ಕಠಿಣ ಪಿನ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೂ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು, ಚಾಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ (Screen Lock) ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ (Pattern Lock) ಉತ್ತಮವೇ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ (PIN) ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ!
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವೇನು?
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ:
ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 64.2 ರಷ್ಟು ಜನ ಆ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 79.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ!
6 ಅಂಕಿಯ ಪಿನ್ (PIN): ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, 6 ಅಂಕಿಯ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 10.8 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಶೇ. 26.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ!
ಇದರರ್ಥ, ಬಸ್ಸು, ರೈಲು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕದ್ದು ನೋಡಬಹುದು (Shoulder Surfing).
ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ವರದಾನ!
ಸುಲಭದ ನಂಬರ್ಗಳು: 1234, 0000, 1111 ನಂತಹ ಸುಲಭ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿನ್ ಆಗಿ ಇಡುವುದು.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ).
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಬೆರಳಚ್ಚು: ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಬೆರಳಿನ ಜಿಡ್ಡು/ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕಳ್ಳರು ಫೋನ್ ತೆರೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲು ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ:
6 ಅಂಕಿಯ ಕಠಿಣ PIN ಬಳಸಿ: ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ, ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿರುವ ‘ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್’ (Alphanumeric Password) ಬಳಸಿ.
ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ "Make Pattern Visible" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಫ್ (Disable) ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ (Fingerprint) ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ (Face Unlock) ಬಳಸಿ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಇರಲಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಕಳುವಾದರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು 'Find My Device' (Android) ಅಥವಾ 'Find My iPhone' ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ನಲ್ಲಿಡಿ.
ಟೂ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ (2FA): ಮುಖ್ಯವಾದ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ 2FA ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
ನೆನಪಿಡಿ: ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಲಾಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸಾಕು!