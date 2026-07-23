ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ಮತ್ತು Flip 8 ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ Galaxy Watch 9 ಹಾಗೂ Watch Ultra 2 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, AI ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಸರಣಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ Galaxy Unpacked ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ಮತ್ತು Galaxy Z Flip 8 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ Galaxy Watch 9 ಮತ್ತು Galaxy Watch Ultra 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು
ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Galaxy Z Fold 8
ಹೊಸ Galaxy Z Fold 8 ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Galaxy Z Fold 8 Ultra
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ Galaxy Z Fold 8 Ultra ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Galaxy Z Flip 8
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ Galaxy Z Flip 8 ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ AI ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋನ್ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ Galaxy Watch 9 ಮತ್ತು Watch Ultra 2
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Galaxy Watch 9 ಮತ್ತು Galaxy Watch Ultra 2ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಗಳು, ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Galaxy Watch Ultra 2ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 800mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳೂ ಇವೆ.
AI ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ Galaxy Z Fold 8 ಸರಣಿ, Galaxy Z Flip 8 ಮತ್ತು Galaxy Watch 9 ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.