iQOO Neo 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 185Hz 2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 9,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು Q3 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ iQOO Neo 12 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ಈ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ Neo 11 ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
iQOO Neo 12 ಈ ಬಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೋನ್ಸ್ಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತತ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಕ್ರಿಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸಾಧನದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಹೋಗಲು ವಿಶೇಷ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ರಷ್-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಲ್ವರ್-ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣವು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
185Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಜೊತೆಗೆ 185Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್: ಹೈ-ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 2,200 ನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ ತಲುಪಬಲ್ಲದು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆ: ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1 ನಿಟ್ಗೆ ಇಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: 5,000Hz ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾದರಿ ದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) ಪ್ರೊಸೆಸರ್.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್: ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ Q3 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 9,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ.
ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 2K ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ iQOO 16R ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಇದು Android 17 ಆಧಾರಿತ OriginOS 7, 16GB RAM ಹಾಗೂ Adreno 840 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Neo 10 ನಂತರ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ , ಈ Neo 12 ಅಥವಾ iQOO 16R ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ದರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನದಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 52,999 ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.