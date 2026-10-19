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- Best 5G Smartphones Under 10000: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಿಂದ ರೆಡ್ಮಿವರೆಗೆ 10 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್-5 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳು!
Best 5G Smartphones Under 10000: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಿಂದ ರೆಡ್ಮಿವರೆಗೆ 10 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್-5 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳು!
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಿದೆ. 10,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರೋ ಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್-5 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ A4 5G
ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ರೂ. 8,999 ರಿಂದ ಶುರು
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.88-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4s Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 5160mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
18W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಪೊಕೊ C65 5G / ಪೊಕೊ M6 5G
ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ರೂ. 8,499 ರಿಂದ ರೂ. 9,999 (ಆಫರ್ ಸೇರಿ)
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್)
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6100+ 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ AI ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
18W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ 5G
ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ರೂ. 9,299 ರಿಂದ ರೂ. 9,999
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.5-ಇಂಚಿನ HD+ IPS ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 700 5G ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP AI ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ
ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೊ N65 5G
ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ರೂ. 9,999
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.67-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M14 5G
ಬೆಲೆ: ಸುಮಾರು ರೂ. 9,999 (ಆಫರ್ ಸೇರಿ)
ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.6-ಇಂಚಿನ FHD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP + 2MP + 2MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 13MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ: 6000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
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