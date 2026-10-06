₹2.20 ಲಕ್ಷದ Vivo ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್; iPhone ಗಿಂತ ದುಬಾರಿ, ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ?
vivo X Fold 6: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವೋ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Vivo X Fold 6 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
2,19,999 ರೂಪಾಯಿ
Vivo X Fold 6 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 219999 ರೂಪಾಯಿ. 200MP ZEISS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ದೊಡ್ಡ 6900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಸೂಪರ್ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ Vivo X Fold 5 ಅನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1,59,999 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಸನ್ ಬೆಲೆ 2,19,999 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಫೋನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Vivo X Fold 6
- Vivo X Fold 6 ಬೆಲೆ 1,59,999 ರೂಪಾಯಿ
- 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ
- ಮಾರಾಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ
- ವಿವೋ ಆನ್ಲೈನ್, ಅಮೇಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ,
- ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ
200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- OIS ಮತ್ತು ZEISS T ಸ್ಟಾರ್ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿದೆ
- 200MP ZEISS ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
- 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ
- 50MP 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್
- ಫೋನ್ 4K 60fps ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ
- V3+ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
ಬ್ಯಾಟರಿ
- 6900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ
- 80W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
- X Fold 5 ನಲ್ಲಿನ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
- ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಫೋನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ
- ಎಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ 6 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4.4 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಇದೆ
- 8.02-ಇಂಚಿನ 2K+ LTPO AMOLED ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
- 6.51-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ
- 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಳು 1Hz ನಿಂದ 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್
ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ
Vivo X Fold 6 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 7 ಆಧಾರಿತ OriginOS 17 ನೊಂದಿಗೆ ವಿವೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒರಿಜಿನ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
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