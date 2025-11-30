ಅದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೋರು ಜೋರು ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂವರದೂ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಒಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಾದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೋರು ಜೋರು ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂವರದೂ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಒಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಾದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದರು. ಅವರ ತಲೆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಲೋಟಗಳು. ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಮೂವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಬಿಸಿ ಚಹಾವನ್ನು ಮೂರು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮೂವರು ಮಾತೇ ಆಡದೆ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರು.
ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಡಕೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟರು. ಆಗ ಗೆಳೆಯರು ನೀವು ಒಂದೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈಗ ಅವರು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ನಗುತ್ತಾ, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಚಹಾದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಹಾ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು’ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಎಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು, ಕಿವಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ’.
ಇದೊಂದು ಜೆನ್ ಕತೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳವರ ಮಾತುಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು. ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು.
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್: ಈ ಹೊಸ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುವ ಬದಲಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೋ ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು. ಸ್ಪೋಟಿಫೈ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಆಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೋ, ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೋ ಪಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಇದೀಗ ಅದು ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ. ಕೇಳಲೂ ಬಹುದು, ನೋಡಲೂಬಹುದು.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ, ಚೀನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?: ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಜೆನ್ ಜೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೋಧಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಅವರದೇ ಹೆಸರಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕರ ಕತೆಯನ್ನು, ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಓದುವ ಬದಲಾಗಿ, ಕೇಳುವುದೇ ಸುಖ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನ ಕತೆ, ಉದ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಎಂದರೆ 35 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅದರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ.
ಯಾವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ: ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪರಿಣತರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಚೇರಿಗೋ, ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೋ ತೆರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧಗಂಟೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು, ‘ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದೂ ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಧಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೂರಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿವೆ. ಟಾಪ್ 5 ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್, ವಿಜಯಮಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ, ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬೀರ್ ಬೈಸಿಪ್ಸ್ನ ರಣವೀರ್ ಅಲಾಹಾಬಾದಿಯಾ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕ್ರೈಮ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುರುವಾದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮರಾಠಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 2023ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.63ರಷ್ಟು ಜೆನ್ ಜೀಗಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೇರೇನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಜೋರಾಗಿವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಇನ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಶೈಲಿ, ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಮಯೂರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಗೋಲ್ಡ್ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಮ್ಯಾನ್ ಮುಂತಾದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರಕಿದೆ. ಈಗೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯ ತಲುಪಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಬಹುತೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 23 ಸಾವಿರಕೋಟಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.