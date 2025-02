ಹುಡುಗರು ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು ಏಕೆ?

ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮದರಂಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗೋದು.. ಹೌದು, ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರತ್ತ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಪುರುಷರು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? (What Does Research Say?)

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀನ್‌ಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

2. ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ (Symbol of Good Health)

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೂದಲು ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

3. ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? (Long Hair as a Symbol of Beauty)

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಜುಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

4. ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣ (Psychological Perspective)

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಾಗ ಆಕೆಯ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. ಹೇಗಾದರೂ, ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅದು ಹುಡುಗಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು.

