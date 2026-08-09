ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟನ್ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ.
Shirt Buttons: ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟನ್ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಬಟನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರದಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಿಖರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉಡುಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಬಟನ್ಗಳ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತರರು ಉಡುಪು ತೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ?
ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಃ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಬದಲು ಸಹಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸೇವಕಿಯರ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬಲಗೈ ಬಳಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯ ಎದುರು ನಿಂತು ಆಕೆಗೆ ಉಡುಪು ತೊಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಟನ್ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನೇರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಬಟನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ?
ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಉಡುಪಿನ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಚಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
ಪುರುಷರ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಉಡುಪಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಬಟನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೊರತು, ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು?
ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೂ, ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತರರು ಉಡುಪು ತೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಪುರುಷರ ಆಯುಧ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡುಪು ತೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ?
ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಬಟನ್ಗಳ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದರೂ, ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬಟನ್ಗಳು ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಉಡುಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ!
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.