ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಿಂದೆ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ' ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅಡಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(person's productive capacity)ವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ವೈರಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್

ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ 'ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್' ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರುದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳ ಪಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್‌ವೇರ್‌ಗಳಂತಹ ವಂಚನೆ ಜಾಲಗಳು ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ನೇಹ; ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಸ್ವಭಾವವು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟೂ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಫೋನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು (Text Neck) ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.