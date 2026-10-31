ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಿಲಬಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತು ಬದುಕಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಲು, ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತಿನ ಸಂದೇಶ.
ಜೀವನವೆಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಲಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಿಲಬಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
“ಜೀವನವೆಂಬುದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಬಸ್ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ಮಾತು ಅವರ Wise & Otherwise ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಓದು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬದಲು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇತರರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರವಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪಯಣವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರಗಳೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಸೋಲೂ ಒಂದು ಪಾಠ, ಅನುಭವವೇ ಉತ್ತರ
ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಈ ಮಾತಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಇಂದು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಭವ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.