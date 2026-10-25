ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕುಂಕುಮವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಿಶಿನ, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಡುವ ಸಿಂಧೂರ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಬೋಳು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಲ್ಲಾ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕುಂಕುಮ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುಂಕುಮವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯಾಗುವುದೂ ಉಂಟು.
ಇನ್ನೇನು ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮತ್ವ ಇದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಧೂರವು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಒರಟಾಗಬಹುದು, ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಳುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೂಡ. ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅರಿಶಿಣದಿಂದ ಎನ್ನುವುದು.
ಹಾಗೆಯೇ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಸಿ.
ಶುದ್ಧ ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಸಿಂಧೂರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
-ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ
-ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ತಿನ್ನಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸುಣ್ಣ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪುಡಿ)
-5 ರಿಂದ 7 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ
-2-3 ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
-ಮೊದಲು, ಶುದ್ಧವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಾದ್ಯ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅರಿಶಿನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಒಣಗದಂತೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಿಂಧೂರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
-ಹಳದಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
-ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳದಿ ಸಿಂದೂರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳದಿ ಸಿಂಧೂರವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ಹಳದಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಕೆಂಪು ಸಿಂಧೂರಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
-ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಹಳದಿ ಸಿಂದೂರವನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ:
-3 ಟೀ ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ
-1 ಟೀ ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ (ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ)
-ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ (ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ)
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
-ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.