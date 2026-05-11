ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಅಮೆಜಾನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, “ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೌಕರ್ಯ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹51,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳು
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ HSR ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 1BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳದ ಅನುಕೂಲತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸರಾಸರಿ ₹500ರಷ್ಟಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು
ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚವು ಅವರ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹250ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾರಿಗೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ
ನಗರದೊಳಗಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೈಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,500 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಜಿಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,300 ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಜಿಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರಾದರೂ, ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ ₹51,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಆದಾಯದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬದುಕುಳಿಯಲು: ₹6 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ (Lakhs Per Annum)
ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ: ₹12 Lakhs Per Annum
ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ: ₹20 Lakhs Per Annum
ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ: ₹25–30 Lakhs Per Annum
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ₹35 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಂದಿವೆ. ಹಲವರು ₹50,000 ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಒಂದು ಹಂತದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.