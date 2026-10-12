ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕುಲ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕುಲ್ಫಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಪ್ರಿಯರಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕುಲ್ಫಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಣಸಿಗ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಖಾನಾ ಖಜಾನಾ ಎಂಬ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇವರೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕುಲ್ಫಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪದಾರ್ಥಗಳು
- 1 ಲೀಟರ್ ಪೂರ್ಣ ಹಾಲು
- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಕೇಸರಿ
- 2 ಚಮಚ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಪಿಸ್ತಾ
- 4–5 ಏಲಕ್ಕಿ
- 1½ ಚಮಚ ಸರಿಸುಮಾರು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿ
- 2 ಚಮಚ ಸರಿಸುಮಾರು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ
- 1½ ಚಮಚ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್
- 2–3 ಚಮಚ ಹಾಲು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
1. ಮೊದಲಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
2. ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿರುವ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
3. ಬಳಿಕ ಹಾಲಿನಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಪಿಸ್ತಾ, ಕೇಸರಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5–6 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
4. ತಯಾರಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಲ್ಫಿ ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ-ಸೆಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಕುಲ್ಫಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ.
5. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಕುಲ್ಫಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಪಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಕೆನೆಭರಿತ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕುಲ್ಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು
ಪೂರ್ಣ-ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ: ಇದು ಕುಲ್ಫಿಗೆ ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ, ಕೆನೆಭರಿತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಆಗುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ: ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗುವವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ. ಬೆಂಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರಿಮಳ ಬೀರುವವರೆಗೆ ದಪ್ಪವಾದ ತಳ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುದಿಸಿ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ: ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಕುಲ್ಫಿ ಡಿಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.