ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಗರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕು ನಡಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ, ಕ್ಯಾಬು ಸ್ಕೂಟರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೂಡ ಹರಿಯದಂಥ ಒತ್ತಡ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ!
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂಭಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಗರವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆಯು ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿವೆ.
ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಮಂದಗೊಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸತತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಳ ತಡೆಗೋಡೆ.
ಹೃದಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ — ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕು ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ — ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ
ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯಂತರದ ನಡಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನೂ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆ-ಕೀಲುಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರುವ ಸವೆತ ಹಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ
ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚುರುಕು ನಡಿಗೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಗ್ಗಿದಾಗ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಜತೆಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ನರಕೋಶಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಡಿಗೆಯು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಡುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ನಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಳಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಡೆದಾಡುವುದು, ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚುರುಕು ನಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.