boAt ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Airdopes 141, Airdopes Joy ಮತ್ತು Airdopes 311 Pro ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ boAt ಕಂಪನಿಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ₹999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
boAt Airdopes 141
ಈ ಮಾದರಿ ₹4,490. ಆದ್ರೆ 78% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ.
boAt Airdopes Joy
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಚಂದ ಇರೋ ಈ ಮಾದರಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ₹3,490 ಬೆಲೆಯ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ 71% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 35 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ. 2 Mic ENx, ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, V5.3 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇದೆ.
boAt Airdopes 311 Pro
ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಮಾದರಿ ₹4,990. 80% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹999ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. 50 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೈಕ್ ENx ಟೆಕ್, LED ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಲೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿ, IPX4, IWP ಟೆಕ್ ಇದೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಾಡು ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಗೇಮ್ ಆಡೋರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ boAt ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಆಫರ್ ಸೂಪರ್. ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.