Keep Pigeons Away: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆಯೇ? ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಸರಳ ತಂತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದೊಡನೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿ (AC) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು. ನೋಡಲು ಇವು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವು ಹಾಕುವ ಗಲೀಜು, ಉದುರಿಸುವ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಅಶುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು (Droppings) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ..
ಬರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ (Bird Netting) ಅಳವಡಿಸಿ
ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ನಿರೋಧಕ ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಡಿ (CD)ಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿ ಹತ್ತಿರ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಬೆಳಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿ ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಟಕಿ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ (Spikes) ಅಳವಡಿಸಿ
ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಉಪಕರಣ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಅಂಚುಗಳು, ಎಸಿ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಲಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕೀಳುತ್ತವೆ.
ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಸವಿರುವ ಕಡೆ ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಗಳ ಬಳಕೆ
ವಿನೆಗರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಗಳ ವಾಸನೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಶಬ್ದವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಈ ಶಬ್ದವು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ
ಮೂಲೆಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಸಂದುಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಸದ ಕುಂಡಗಳಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ.
ನಕಲಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ಬಳಕೆ (Decoy Predators)
ಗೂಬೆ ಅಥವಾ ಹದ್ದುಗಳಂತಹ ನಕಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇವು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.