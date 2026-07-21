ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಡೆಯಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ತುಳಸಿ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಪುದೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಸುಗಂಧಭರಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ನೀವೂ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಸರ್ಗವೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 7 ಪ್ರಮುಖ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ನೊಣಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಬಹುದು.
ತುಳಸಿ (Basil)
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವತುಳಸಿ ಗಿಡವು ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೊಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ (Lavender)
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಸುವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೀಟಗಳ ಸಂವೇದನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಪುದೀನಾ (Mint)
ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಾದ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುದೀನಾ ಗಿಡವು ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪುದೀನಾ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರೋಜ್ಮೆರಿ (Rosemary)
ಈ ಗಿಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸುವಾಸನೆಗೆ ನೊಣಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಜ್ಮೆರಿ ಗಿಡವು ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನೊಣಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಚೆಂಡು ಹೂವು (Marigolds)
ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಗುಣಗಳಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮುಸ್ಕಿ ಸುವಾಸನೆಯು ನೊಣಗಳು, ಗಿತೋಟದ ಇತರ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕವಚವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು (Citronella Grass)
ನಿಂಬೆಯಂತಹ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯವು ಕೀಟ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರಾಂಡ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ (Lemongrass)
ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಂಶಗಳನ್ನು (Essential Oils) ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎತ್ತರವಾದ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತ ಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.