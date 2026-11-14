ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಚಿಕೋ, ಸುಮಾರು 1,500 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳ ದಾಳಿ, ಕಾಡಿನ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು Yes Theory ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವಾದವೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಯಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡೇ ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ!
ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಅಂಗಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ನ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಚಿಕೋ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವೇ ವಿಭಿನ್ನ!
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಚಿಕೋ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟ ಮರಗಳು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟ 1,500 ಮರಗಳು!
ಚಿಕೋ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಮರಗಳ ತೋಟ. ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು 1,500 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಸಲು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅನಾನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಸಿ!
ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡು ಎಂದರೆ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಜಾಗ್ವಾರ್, ಅನಕೊಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕೋ ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, 38 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕೋ!
ವಿದೇಶಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 'Yes Theory' ತಂಡ ಚಿಕೋ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತ್ತು. ಕಾರು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಕಂಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿಕೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಆದರೆ ಈಗ ಚಿಕೋ ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 38 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕೋ ಅವರ ಬದುಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.