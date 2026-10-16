ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತರುವ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬವಿದೆ? ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ!
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತರುವ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಬ್ಬವಿದೆ? ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ! ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕ, ವಾರ ಮತ್ತು ರಜೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ರಜೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ!
ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ? ರಜೆ ಯಾವಾಗ? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಬಾರಿ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರವೇ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ, "ರಜೆಯಲ್ಲೇ ರಜೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲಪ್ಪಾ!" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.
2027ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
5 ಮಾರ್ಚ್ 2027 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2027 ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ಶನಿವಾರ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ / ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 ಶನಿವಾರ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 ಬುಧವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿ / ದಸರಾ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027 ಶನಿವಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
2027ರ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಯಾವ ವಾರದಂದು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರವಾಸ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ರಜೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.