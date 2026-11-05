ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮೊಬೈಲ್, ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮೊಬೈಲ್, ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ 102 ವರ್ಷದ ತಾತ ಮತ್ತು 89 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿರುವ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ರಿಯೆಟ್ಟಿ (Francesca Rietti) ಎಂಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ (Uber Eats) ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 102 ವರ್ಷದ ತಾತ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು 89 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ತೋರಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ಅನೇಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ!
ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ, ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ 89 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾತನಿಗೆ ಟಿಪ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ!
ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಪಾಠದ ವೇಳೆ 102 ವರ್ಷದ ತಾತ ಜಾರ್ಜ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಪ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಸುಶಿ, ಸ್ಟೀಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಟನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಕ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಸ್ವತಃ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕೊನೆಗೂ ತಾತನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು!
ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಕ್ಷಣವೂ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 102 ವರ್ಷದ ತಾತ ಜಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಸ್ವತಃ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಕ್, ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಟಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಾತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ, 'ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ! ನನಗೆ ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ
ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಉಬರ್ ಈಟ್ಸ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೆ 102ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಉದಾಹರಣೆ.