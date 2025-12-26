Top Mixer Grinders Under 3000: ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3000ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 3000ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಟ್ನಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಬ್ಬಬಹುದು.
ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್
ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ನ 750w ವ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 54% ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ₹2,790 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹6,190. ನೀವು ಹಳೆಯ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಪಡೆದರೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಿಕ್ಸಿ 21000 RPM ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ತ್ರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಟ್ ನೋಡಿ.
ಕ್ರಾಮ್ಟನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ
ಕ್ರಾಮ್ಟನ್ ಕಂಪನಿಯ 750W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 4 ಜಾರ್ಗಳಿರುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ₹7,100 ಬದಲಿಗೆ 57% ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ₹2,999 ಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ 5-6 ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
750W ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ರಾಪಿಡ್ನ 750 ವ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ 47% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ₹5,499 ರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಬದಲು ₹2,899 ಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ- ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.