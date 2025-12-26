Top Mixer Grinders Under 3000: ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3000ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.&nbsp;

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 3000ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಟ್ನಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಬ್ಬಬಹುದು.

ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್

ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್‌ನ 750w ವ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 54% ಆಫರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ₹2,790 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹6,190. ನೀವು ಹಳೆಯ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಪಡೆದರೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಿಕ್ಸಿ 21000 RPM ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ತ್ರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಟ್ ನೋಡಿ.

ಕ್ರಾಮ್ಟನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ

ಕ್ರಾಮ್ಟನ್ ಕಂಪನಿಯ 750W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 4 ಜಾರ್‌ಗಳಿರುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ₹7,100 ಬದಲಿಗೆ 57% ಆಫರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ₹2,999 ಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್‌ನಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ 5-6 ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

750W ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ರಾಪಿಡ್‌ನ 750 ವ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ 47% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ₹5,499 ರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಬದಲು ₹2,899 ಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ- ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.