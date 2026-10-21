Gardening tips: ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ,
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡದ ಆರೈಕೆ
ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
1. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ.
2. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಪಕ್ವಗೊಂಡ ಸೆಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
3. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ರಂಜಕ (Phosphorus) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.