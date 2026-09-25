ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ Non-Stick ಅಥವಾ Stainless Steel—ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ Non-Stick ಅಥವಾ Stainless Steel—ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Stainless Steel ಪಾತ್ರೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಆದರೆ Non-Stick ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
Stainless Steel: ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪಾತ್ರೆ
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ Non-Stick coating ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ coating ಕಿತ್ತುಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Non-Stick: ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸುಲಭ ಅಡುಗೆ
Non-Stick ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೂ ಸುಲಭ. ಮೊಟ್ಟೆ, ದೋಸೆ, ಚೀಲಾ, ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ನಂತಹ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ Non-Stick ಪ್ಯಾನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ Non-Stick ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಉರಿ, ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಲೋಹದ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸುವುದು coatingಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. Coating ಹಾಳಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಯಾವ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ?
|ಅಡುಗೆ
|ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ
|ಮೊಟ್ಟೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್
|Non-Stick
|ದೋಸೆ, ಚೀಲಾ
|Non-Stick
|ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರ್
|Non-Stick
|ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿ
|Stainless Steel
|ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯ ಅಡುಗೆ
|Stainless Steel
|ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಡುಗೆ
|Non-Stick
ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ
ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯ ಅಡುಗೆ, ಸಾರು-ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ Stainless Steel, ದೋಸೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ Non-Stick ಬಳಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಪಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
Non-Stick ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ coatingಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮರದ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾನ್ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದು. Stainless Steel ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗೆ Stainless Steel ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸುಲಭ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ Non-Stick ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ—ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.