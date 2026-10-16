ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಾಠ ತಯಾರಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತವಾದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜಿಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಪದರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು
1. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ತವಾದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿರಿ. ಉಪ್ಪು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ.
2. ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ
ತವಾದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ತವಾಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ
ತವಾದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದ ಮೇಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸಾಲೆಯ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
4. ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟು ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ತವಾವನ್ನು ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
5. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ತವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಈ ವಿಧಾನ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದ ಮಸಾಲೆಯ ಪದರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
6. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಲವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಒರಟಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸಾಲೆಯ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಈ ಸಲಹೆ ನೆನಪಿಡಿ
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತೆಳುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ತವಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.