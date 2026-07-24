How to grow garlic in a pot: ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲೋ ನೆಡಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಡಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾವಯವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನಿಷ್ಠ 12 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು 12-15 ಇಂಚು ಅಗಲವಿರುವ ಮಡಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು.
ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ, ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. 50% ತೋಟದ ಮಣ್ಣು, 30% ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು 20% ಮರಳು ಅಥವಾ ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬೆಸ್ಟ್.
ನೆಡುವ ವಿಧಾನ
ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಎಸಳುಗಳ ಮೊನಚಾದ ತುದಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ನೆಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಪ್ರತಿ ಎಸಳುಗಳ ನಡುವೆ 4 ರಿಂದ 6 ಇಂಚು ಅಂತರವಿರಬೇಕು.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು
ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀರುಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ 20-25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಮಡಕೆಗೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು 7-10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.