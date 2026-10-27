ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಒಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಆರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವುದು, ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಸಾಂಬರ್ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು, ನೀರು, ಸಾಂಬರ್ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ
ಹೌದು.. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವೇ ಬೇರೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಲೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.. ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆತರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ.. ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಒಲೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸೋರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ.
ಒಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ..
ಆ ನಂತರ ನೀವು ಒಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ.. ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಜಿಗುಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಏನೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಲೆ ಹಚ್ಚವುದು.
ಒಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ
ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಲೆ ಉರಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶ ಒಣಗಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಒಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಾಣಿಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ.. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಲೆ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಲೆ ಉರಿಸುವ ಬದಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಒಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ.. ಬೆಂಕಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾದು ನೋಡಿ. ನಂತರ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೂ ಒಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ.. ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಲ್ಲ. ತುರಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿಯಂತಹ ಒಲೆಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರ!
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಿ. ಅನಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಜ್ಞರ ಕರೆಸಿ ಸರಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.