ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್, ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಕೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಟಬ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸುವ ಟಬ್ ಇದು. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಬಕೆಟ್ ಇದು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಟಬ್, ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊರಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿವೆ, ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಬ್, ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊರಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೊಳಕು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಕೆಟ್,ಟಬ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಟಬ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟಬ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ, ಟಬ್ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ಮೇಲಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಬ್ಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೀ ಚಮಚ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಟಬ್ನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವದಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಬರದ ಕಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೊಳಕು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಟಬ್ನಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಟಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಲಾಂಡ್ರಿ ಟಬ್, ಬಕೆಟ್ನಿಂದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಬ್, ಬಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಬ್,ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಟಬ್, ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಖನಿಜಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.