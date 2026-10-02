ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್.‌ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಉಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದರೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವವರು ಅಡುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.

ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುದಿಸುವಾಗ, ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉರಿ ಇಡಿ

ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜ್ವಾಲೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆ ತಾಗುವಂತೆ ಉರಿ ಹೊಂದಿಸಿ.

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ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ

ಬರ್ನರ್ನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಜ್ವಾಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ವಾಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರ್ನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ.

ಜೋರಾಗಿ ಉರಿ ಬೇಡ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ, ಸಾರು ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ

ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ, ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಇದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಸರಿಯಾದ ಬಾಣಲೆ ಬಳಸಿ

ಬಾಣಲೆಯ ತಳಭಾಗ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಶಾಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಆಹಾರವನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಪೂರ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.