ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಕೇವಲ 30 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪುಟ್ಟ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹5 ಬೆಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ (Hatti Kaapi).
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಕೇವಲ 30 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪುಟ್ಟ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹5 ಬೆಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ (Hatti Kaapi). ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಯುಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಅವರ ಕಥೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
2009ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ದುಬಾರಿ ಕೆಫೆಗಳಂತೆ ಅಲಂಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದೆ ಸಂಘಟಿತ ಕಾಫಿ ರಿಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕಾಫಿ ನಾಡು ಹಾಸನದಿಂದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಹೇಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಾಫಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. “ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹಾಸನದವರು. ಕಾಫಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಮಹೇಂದರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ Entrepreneur Indiaಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ವಿ.ಜಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಿಂದಲೂ ಮಹೇಂದರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು.
‘ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ’ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
‘ಹಟ್ಟಿ’ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಂದರ್ಥ. ‘ಕಾಪಿ’ ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತೆ ತಾಜಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಫೆಗಳ ದುಬಾರಿ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು.
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರೊಂದಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ET HospitalityWorldಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದರ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಸಕಲೇಶಪುರದ ಜಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತೋಟಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 25 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳಾದವು. 2014ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಪಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲಗೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಕಾಫಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್, ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹೇಂದರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ET HospitalityWorldಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2016ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸನ್ (Tracxn) ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.2016ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.48 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಏಂಜೆಲ್ ಹೂಡಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2017 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಗೀತಂ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಲೂ ವುಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಎನ್ಬಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರುಹಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪನಿ
ಹಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿವೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಲೋನ್ ಆದಾಯ 2020ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹31 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹7.9 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆದಾಯ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ₹12.4 ಕೋಟಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ₹19.7 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ₹27.6 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆದಾಯ ₹44.11 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳ ಲಾಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.