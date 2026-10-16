ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೇಷಧಾರಿ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರು (ಅ.16): ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ, ಮೇರು ವೇಷಧಾರಿ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ (62) ಅವರು ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ - ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ!
ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರು, ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇರೆ ಮೇಳಗಳಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದವರು.
ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ 'ಎರಡನೇ ವೇಷಧಾರಿ' ಎಂದೇ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆಳಂಗ, ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯ ರೂವಾರಿ
ಬಡಾಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರ ನಿಕಟ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೀಮಂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು.
ಉತ್ತಮ ಶರೀರ ವಿನ್ಯಾಸ (ಆಳಂಗ), ಗಂಭೀರವಾದ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಿತಮಿತವಾದ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಅವರ ನಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಭೀಷ್ಮ, ಸಾಲ್ವ, ಹನುಮಂತ, ರಾವಣ, ರಾಮ, ದಕ್ಷ, ಈಶ್ವರ, ವೀರಮಣಿ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ, ಮಾಗಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ಶಿರಸಿ ಸಾಲ್ಕಣಿಯ ಮೂಲಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಅಗಲುವಿಕೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು, ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರು, ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಸಮೀಪದ 'ಥಂಡಿಮನೆ'ಯ ಮೂಲಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.