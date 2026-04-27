ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಕನ್ನಡದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕನ್ನಡ ಮರೆತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ! 2008 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ ಎಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೋ ಎಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷೆಗಳದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ. ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪಾಡು.
ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ಹಾಗೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನದು. ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಗಣತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 65% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 45-50 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಟಾಪ್ 5 ಭಾಷೆಗಳು
1. ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 65% ಜನರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
2. ಉರ್ದು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾದ ಉರ್ದುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.
3. ತೆಲುಗು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುವ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.
4. ತಮಿಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
5. ಮರಾಠಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.