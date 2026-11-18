Vijayapura news: 46 ಬೋರ್ವೆಲ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೆಡದೆ, 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಜಯಪುರದ ರೈತ ಬೀರಪ್ಪ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನ್ನದಾತನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯಪುರ: "ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಅಸಾಧ್ಯ, 46 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಊರವರೆಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕಾಗಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ರೈತರೊಬ್ಬರು, ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜ ಜೀವನದ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೈತನ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರುನಾಡಿನ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ.
46 ಬೋರ್ವೆಲ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ
ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 130 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 46 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ್ದರು. 300 ಅಡಿಯಿಂದ 1,100 ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಐದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ-ಒಂದು ಇಂಚು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಊರವರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಈ ರೈತ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿ ತೋಡಲು ಮುಂದಾದರು.
ಟಿಪ್ಪರ್ ಇಳಿಯುವ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿ; 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ!
ಈ ಬಾವಿಯ ಗಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವರೂ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 110 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 110 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 60 ಅಡಿ ಆಳವನ್ನು ಈ ಬಾವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಒಳಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಡಂಪರ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿದು ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 28 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 150 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ರಾಂಪ್ (ಹಾದಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಬಾವಿ
ಬಾವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ, ಮುಂದೆ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯ (ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ) ನೀರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಾ ಎರಡು 10 ಎಚ್ಪಿ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60x60 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು 10-10 ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಳಗುಂಬಜ್ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ
ಬೀರಪ್ಪ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ರವದಿಯನ್ನು ಸುಡದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಬಂಡಲ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದನಕರುಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಲಿಯನೇರ್ (ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ರೈತ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
90 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ರೈತನ ಧೈರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.