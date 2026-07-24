ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಆತಂಕವಿದ್ದರೂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ 1 ಮೀಟರ್ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಜಲಾಶಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯಪುರ (ಜು.24): ಒಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ (Drought) ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವಾಗಿರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು (Alamatti Dam / Lal Bahadur Shastri Reservoir) ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಈಗ ಕೇವಲ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ!
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಳೆ: ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ವರದಾನ
ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ (Rainfall Deficit) ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 175ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (Drought Condition) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (D.K. Shivakumar) ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (Drought Assessment Team) ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ (Heavy Rains) ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವಿನ ವಿವರ (Alamatti Dam Today's Water Level & Inflow):
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಹರಿವನ್ನೂ (Outflow) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ (Maximum Level): 519.60 ಮೀಟರ್ (Meters)
- ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ (Today's Water Level): 518.58 ಮೀಟರ್
- ಒಳಹರಿವು (Inflow): 73,162 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ (Cusecs)
- ಹೊರಹರಿವು (Outflow): 43,567 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ (Tunga Dam) ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯವೂ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದು ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ (Hope for Farmers)
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ (Full Reservoir Level) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (Drinking Water) ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (Irrigation) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಬರಗಾಲದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.