ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ವಿಜಯಪುರ (ಜು.21): ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಅವರು ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ಡ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್‌ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಚಿವರು, ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಗೇಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಬಿಜೆಎನ್‌ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ಸಿಇ) ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟ, ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಾಟರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೂ ಸಚಿವ ಭೇಟಿ:

ಜಲಾಶಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಾಟರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರಾದ ಸಿಎಸ್ ನಾಡಗೌಡ (ಅಪ್ಪಾಜಿ), ಜಿಟಿ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

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ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು?

ಜಲಾಶಯ ಶೇಕಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ

  • ಕಬಿನಿ 64% 2284 2271.77
  • ಹೇಮಾವತಿ 61% 2922 2904.32
  • ತುಂಗಭದ್ರಾ 24% 1633 1603.08
  • ಸೂಪಾ(ಮೀ.) 28% 564 530.80
  • ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ 35% 124.80 92.61
  • ಘಟಪ್ರಭಾ 45% 2175 2232.05
  • ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ 22% 1819.12 1765.10
  • ಭದ್ರಾ 47% 2158 2121.08
  • ಹಾರಂಗಿ 74% 2859 2851.65
  • ಆಲಮಟ್ಟಿ(ಮೀ.) 77% 519.60 517.75
  • ನಾರಾಯಣಪುರ(ಮೀ.) 61% 492.25 488.90
  • ಮಲಪ್ರಭಾ 34% 2079.50 2055.15