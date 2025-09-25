ತಾವೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಆ ವೃತ್ತದ ಪರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ!!!
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಾವೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಆ ವೃತ್ತದ ಪರದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ!!!
ಹೌದು ಇಂಥದೊಂದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಜತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಸ್-24 ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪರದೆಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಬಂಧ ಬಾಕಿ ದಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಆ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ಆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಸ್-24 ಕಂಪನಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.