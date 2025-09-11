Udupi Railway Station to be Renamed After Sri Krishna ಉಡುಪಿಯ ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ (ಸೆ.11): ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಯ ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ–ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ‘ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ’ (USKRS) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸದರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಉಡುಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಆರ್ಸಿಎಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಮರುನಾಮಕರಣದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಾಳಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮರುನಾಮಕರಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಮರುನಾಮಕರಣ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ KRCL ವರದಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಇಂದ್ರಾಳಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಗರದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.