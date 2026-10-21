ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.21): ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಗೋಡು ಜಯಸಿಂಹ, ಪಂ.ಪೂ. ಡಾ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಂ.ಪೂ. ಡಾ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂ.ಪೂ. ಡಾ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪಂ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್. ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರದರಾಜ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಉತ್ಸವ
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭವಾಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಉತ್ಸವವು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.