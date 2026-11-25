ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದೇ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ/ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಯೇನು? ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡಿದ ಈ 'ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್' ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗರಂ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಮಹದೇವಪ್ಪ ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಲ್ವಾ? ಅವರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಗ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್) ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲ ನಡೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತಯಾರಿ!
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಗೈರು ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದರು.