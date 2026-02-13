ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್. ಭುವನ್, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಪಾದದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಫೆ.13): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಬಾಲಕನ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಬೇರೆ. ಈತ ಮುಖವನ್ನಾಗಲಿ, ಕಣ್ಣನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ!
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೇರುಪುರದ ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್. ಭುವನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗರ್ಷಿಕೊಪ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಭುವನ್, ಕಳೆದ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ 'ಫೂಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್' ಪ್ರತಿಭೆ?
ಭುವನ್ ಅವರ ಈ ಕೌಶಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭುವನ್ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಚುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಭುವನ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈತ ಕೇವಲ 10-20 ಜನರನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾದ ತೋರಿಸಿದರೂ, ಭುವನ್ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪಾರ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ:
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮುಖದ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಭುವನ್ ಅವರ ಮೆದುಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾದದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಬೆರಳುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 'ನನಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ತಟ್ಟನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಬಾಲಕ. ಓದಿನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಭುವನ್, ಕೇವಲ ಪಾದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ:
ಇಂದಿರಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಭುವನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ ನೋಡದೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈತನನ್ನು 'ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.