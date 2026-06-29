ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಸವಳಂಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 139 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಜೂ.29): ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ (Traffic Snarl) ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಸವಳಂಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 139 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ದಿಢೀರ್ ನಡೆ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸವಳಂಗ ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಸಿರಿನ ಚಾವಣಿಯಂತೆ (Green Canopy) ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಂಪು ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಿಮ್ಮಿಗಳಾಗಿ (Logs) ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಅಲ್ಕೋಲಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಪೋಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳು ಬೇರು ಸಮೇತ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (RFO) ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಕೇವಲ ಹೆಬ್ಬೇವು (Malabar Neem) ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಳಿಯ ಮರಗಳು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವು ಕಾಡು ಜಾತಿಯ (Wild variety) ಗಟ್ಟಿ ಮರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು 'ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್' (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮರಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಲ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದೆರಡು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು (Objections) ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಬ್ಬೇವು ಮರಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಉರುಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿತ್ತು?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.