ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ರಿ ವಡ್ಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾಲು, ಮೂರು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಗಳಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ಆಡಿನ ಮರಿಯೊಂದು ಜನಿಸಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟೇರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಮರಿಯು, ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುಳಿದು ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ರಿ ವಡ್ಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಡಿನ ಮರಿಯೊಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8 ಕಾಲು, ಮೂರು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಲ
ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟೇರ್ ಅವರರ ಮನೆಯ ಆಡು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಡು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಒಂದೇ ಮರಿಗೆ 8 ಕಾಲು, ಮೂರು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಡಿನ ಮರಿ, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಬದುಕುಳಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ತಲೆ, 4 ಕಣ್ಣಿನ ಹಲ್ಲಿ; ಮನುಷ್ಯರ ಉಗುರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದು, 10 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿ-ಸಿಂಹ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹೆದರದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು… ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ?