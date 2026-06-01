ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಥಳಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆಯೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ (32) ಎಂಬ ಯುವಕ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ
ಕೊಲೆಯಾದ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹವ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು, ನಂತರ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವರು ಇವರನ್ನು ಕಳ್ಳನೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು, ತಡರಾತ್ರಿ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಿಡದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಾಗೂ ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಈ ಘೋರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕೊಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆರೆ
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಯಶೋಧರ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಮೋಹನ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ (IPC 302/BNS ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆಕ್ಷನ್) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.