Karnataka RTO NOC delay: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಕಾನೂನು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊಡದೇ ಎನ್ಒಸಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಡೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಾದ ಎನ್ಒಸಿಯನ್ನು (ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಎನ್ಒಸಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ
ಎನ್ಒಸಿ ಎಂಬುದು ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು (RTO ಗಳು) ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಒಸಿ ವಾಹನವು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ, ಪ್ರಕರಣಗಳು,ಚಲನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಒದಲ್ಲಿ ಮರು ನೋಂದಣಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಆಪತ್ತು
ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವು ಮೂಲ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಾಹನ ಮಾರಿದ ನಂತರ ಸಂಭವಸಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಯಾರು ಗತಿ?
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಂತ್ ಹುಡೆಂಗಂಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಯ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ಒಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಅನಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳಸಿದ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಟಿಒಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕೇ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅನಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ವಾಹನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಯ್ತಿರುವ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು
ಉಡುಪಿಯ ಆರ್ಟಿಒ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಎನ್ಒಸಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ, ಗುರುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ? ಆರ್ಟಿಒ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
