ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 8 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕೆಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೂವಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃದ್ಧ ಚಾಲಕನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವೃದ್ಧ ಚಾಲಕನ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹೂವು
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೃದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಆಟೋದೊಳಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆಶಿಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಆಟೋದೊಳಗಿದ್ದ ಫೋಟೋವೊಂದರತ್ತ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಪತ್ನಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು, ಪತ್ನಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಟೋವೇ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮಾರಕ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಟೋದೊಳಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಪತ್ನಿಯ ಹಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ನೆನಪು ಸದಾ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಆಟೋವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೃದ್ಧ ಚಾಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಆರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕುಟುಂಬವಿದ್ದರೂ, ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
"ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಆರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆಶಿಶ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಮಗನ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದೇ ನೆಮ್ಮದಿ
ವೃದ್ಧ ಚಾಲಕನ ಮಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಚಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
"ಅವರ ಮಗ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಆಟೋವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ವೃದ್ಧ ಚಾಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೂವಿಡುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನಿಜವಾದ ಒಡನಾಟವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕೆಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಹೂವಿಟ್ಟು ದಿನ ಆರಂಭಿಸುವ ಈ ವೃದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಥೆ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ... ದೂರವಾದ ಮೇಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.